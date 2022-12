Χανιά

Χανιά: Σουβλάκι παραλίγο να πνίξει γυναίκα

Άγιο είχε μια γυναίκα που πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι. "Πάγωσαν" οι αυτόπτες μάρτυρες.

Άγιο είχε μια γυναίκα περίπου 40 ετών στα Χανιά, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου, παραμονή των Χριστουγέννων, παραλίγο να πνιγεί, τρώγοντας σουβλάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα καθόταν με την οικογένειά της, σε γνωστό σουβλατζίδικο στα Χανιά, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στραβοκατάπιε, έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε.

Στο μαγαζί εστίασης βρισκόταν με τα 2 της παιδιά, τα οποία υπέστησαν σοκ, με τους πελάτες και το προσωπικό του καταστήματος να σπεύδουν για τις πρώτες βοήθειες. Αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.

«Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Εκεί που έτρωγε, ξαφνικά λιποθύμησε. Δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον. Ευτυχώς κατάφεραν να την επαναφέρουν άμεσα. Τα παιδιά της έζησαν την φρίκη. Την είδαν να πνίγεται μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα» είπε 17χρονη.

Στο ίδιο μέρος βρέθηκαν και άλλοι πολίτες, που ήρθαν στα Χανιά, για να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων. «Είμαστε σε σοκ! Το αστείο είναι, ότι η γυναίκα όταν συνήλθε δε θυμόταν τίποτα. Μάλιστα, γελούσε με τους περίοικους και είπε, γιατί δεν την τράβηξαν βίντεο, να έχει να το θυμάται. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον για περίπου 1 λεπτό!» τόνισε 50χρονος πατέρας.

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Δεν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού η ίδια η γυναίκα δε θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μια ανάλογη περιπέτεια έζησε και γυναίκα σε σουβλατζίδικο στην Κοζάνη.

