Δωδεκανήσα

Ρόδος: Συλλήψεις για παράνομο τζόγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε μετατραπεί σε μίνι "καζίνο".

Εντοπίστηκε στην πόλη της Ρόδου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο διεξαγόταν παράνομος «τζόγος».

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και της Ο.Π.Κ.Ε., 11 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον υπεύθυνο του καταστήματος και 11 άτομα - παίκτες.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης είχε διοργανώσει τη διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου «TEXAS HOLD’ EM – POKER» με τη συμμετοχή «DEALER» και παικτών χρησιμοποιώντας μάρκες και τραπουλόχαρτα σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι.

Για τη συμμετοχή στο παράνομο παιχνίδι, οι παίκτες προκατέβαλαν χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε σε ανάλογης αξίας μάρκες.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 484 μάρκες διαφόρων χρωμάτων και αξίας, τράπουλες και το χρηματικό ποσό των 765 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η κακοκαιρία στις ΗΠΑ και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Ο πατέρας της Καρολάιν για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία της μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Βασίλης Τόπαλος: Ποια είναι η αιτία θανάτου του 16χρονου πυγμάχου