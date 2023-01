Μαγνησία

Βόλος: μεθυσμένος επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του, στον γιό της και σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, φώναζε, έβριζε, απειλούσε αλλά και επιτέθηκε τόσο στην πρώην σύζυγό του και στον γιό της από προηγούμενο γάμο όσο και σε τρεις αστυνομικούς.

“Για όλα φταίει το ουϊσκι” είπε στους δικαστές 44χρονος που στις 23 Δεκεμβρίου του 2022 σαν “αγρίμι” επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του, στον 24χρονο γιό της από προηγούμενο γάμο και τρεις αστυνομικούς, που επιχείρησαν να τον συλλάβουν μετά από το επεισόδιο. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν πως ο 44χρονος ηταν εξαγριωμένος, τους γρονθοκοπούσε και τους κλωτσούσε, ενώ απειλούσε την πρώην οικογένειά του.

Ο 24χρονος γιος της συζύγου του, όσο και η 46χρονη μητέρα κατέθεσαν χθες στο Αυτόφωρο πως δεν επιθυμούν τη δίωξή του γιατί έχουν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο και να απαλλαγούν οριστικά από την βια που προκαλεί συνεχώς με επεισόδια ο 44χρονος, ο οποίος θα μετακομίσει στην Αθήνα.

Ο δράστης στην απολογία του παραδέχθηκε τις πράξεις του, τις απέδωσε, ωστόσο, στο γεγονός ότι ηταν μεθυσμένος “Θα σας εξαφανίσω όλους", φώναζε στο επεισόδιο που δημιούργησε στις 23 Δεκεμβρίου ενώ εκτός από τους αστυνομικούς χτύπησε και τον 24χρονο γιο της συζύγου του. “Θα σε σκοτώσω, θα σε θάψω, θα σε βρουν νεκρό” είπε στον 24χρονο ενώ στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι μετά την καταγγελία από τη 46χρονη, είπε πως «γράφει στα … του τους νόμους» και τους αποκάλεσε «σκουλήκια».

Το Αυτόφωρο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Σεισμός στην Εύβοια - Παπαδόπουλος: Μεγάλη προσοχή, ενεργοποιήθηκε νέα εστία