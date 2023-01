Εύβοια

Προσπάθησε να πνίξει τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του, την παράτησε αναίσθητη και έφυγε από το σπίτι.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αναστάτωσε την Εύβοια πριν από λίγα 24ωρα, όταν άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκίδας. Όλα συνέβησαν τις πρώτες ώρες του 2023 με το ζευγάρι να καβγαδίζει έντονα και τον άνδρα να κινείται απειλητικά εναντίον της γυναίκας. Ο σύζυγος, ο οποίος είναι διασώστης του ΕΚΑΒ, δεν δίστασε να «τυλίξει» τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της μητέρας των παιδιών του προσπαθώντας να την πνίξει.

Η γυναίκα στην προσπάθειά της να τον κάνει να σταματήσει, άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να την ακούσουν τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στο δωμάτιο τους, ενώ ο άνδρας απτόητος συνέχισε να βιαιοπραγεί εναντίον της συζύγου του ακόμα και μπροστά στα μάτια των παιδιών. Όταν η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, εκείνος φοβισμένος έφυγε από το σπίτι, ενώ κάλεσε και την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκβαση της υπόθεσης.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έριξε νερό σε άστεγη επειδή κάθισε απέναντι από το μαγαζί του! (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)