Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: 14χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 44χρονο πατέρα, μετά την καταγγελία του παιδιού.

Ένας πατέρας συνελήφθη στο Ηράκλειο από τους αστυνομικούς μετά από καταγγελία που έκανε η ανήλικη κόρη του ότι την χτυπούσε και την εξύβριζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το 14χρονο κορίτσι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της την χτυπούσε με τα χέρια σε όλο της το σώμα μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 44χρονο πατέρα από τη Ρουμανία τον οποίο και συνέλαβαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης δεν είναι η πρώτη φορά που σηκώνει χέρι στο 14χρονο παιδί.

