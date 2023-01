Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστές έσπασαν την πόρτα και μπούκαραν σε κατάστημα

Πανικός και τρόμος για τον υπάλληλο του καταστήματος από την νυχτερινή έφοδο των δραστών.

Τον τρόμο βίωσε ένας υπάλληλος καφέ – μάρκετ σήμερα τα ξημερώματα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Περίπου στις 05.00 το πρωί, τρία άτομα έσπασαν την πόρτα του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι δράστες μπούκαραν μέσα στο κατάστημα και αφού απείλησαν λεκτικά τον υπάλληλο, κατάφεραν να αρπάξουν 600 ευρώ.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: thestival.gr

