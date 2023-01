Κακοκαιρία - Καλαμάτα: Φωτιά σε σπίτι που χτύπησε κεραυνός (εικόνες)

Μεσσηνία

Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι, που χτυπήθηκε από κεραυνό. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.



Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Καλαμάτα, όταν κεραυνός χτύπησε σπίτι που πήρε για φωτιά, στην οδό Αθηνών.

Η φωτιά επί της οδού Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που ξέσπασε στην πολυκατοικία έχει καταστρέψει, ήδη, μέρος της.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες όλα τα διαθέσιμα οχήματα, καθώς και η ΟΑΚ 44, επιχειρώντας υπό βροχή να την κατασβέσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Πηγή: tharrosnews.gr





