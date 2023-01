Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ιερόσυλος “σκότωσε” τα ιερά σκεύη για λίγα ευρώ

Έφυγε από τον ναό που διέρρηξε και πήγε κατευθείαν σε ενεχυροδανειστήριο. Χειροπέδες και στον κλεπταποδόχο.

Άκρως ερασιτεχνικός ήταν ο τρόπος δράσης του διαρρήκτη παρεκκλησίου της ενορίας της Ζωοδόχου Πηγής, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, που έσπασε το σκευοφυλάκιο και έκλεψε το Δισκοπότηρο και άλλα ιερά σκεύη.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης του φορούσαν χειροπέδες, καθώς κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι ο 43ρονος φερόμενος ως δράστης είχε απευθυνθεί για να “σκοτώσει” τα κλεμμένα ιερά σκεύη σε ενεχυροδανειστήριο της πόλης.

Ο διαρρήκτης χωρίς καθυστέρηση πήγε σε ένα από τα ενεχυροδανειστήρια του Ηρακλείου και διέθεσε στον 46χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος επίσης συνελήφθη ως κλεπταποδόχος, τα ιερά σκεύη, αξίας 7.000 ευρώ, για να πάρει 200 ευρώ.

