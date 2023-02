Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 39χρονος που πυροβόλησε διαρρήκτη στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον πυροβόλησε με καραμπίνα στο πόδι την ώρα που προσπαθούσε να παραβιάσει την πόρτα εισόδου στο σπίτι. Ποια ποινή του επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

Σε φυλάκιση 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, και χρηματική ποινή 2700 ευρώ, καταδικάστηκε 39χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι με κυνηγετική καραμπίνα 37χρονο επίδοξο διαρρήκτη, όταν εκείνος αποπειράθηκε να μπει στο σπίτι του, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθ' υπέρβαση των νομίμων ορίων της άμυνας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ του αναγνώρισε - επιπλέον - ελαφρυντικό.

Ο κατηγορούμενος - μεταξύ άλλων - υποστήριξε ότι ένιωσε απειλή κι ότι ενήργησε ευρισκόμενος σε άμυνα. «Κοιμόμουν στο υπόγειο όπως συνηθίζω. Ξύπνησα από το γάβγισμα του σκύλου μου. Διέκρινα μία φιγούρα να περιφέρεται έξω από το σπίτι και πήρα την καραμπίνα που είχα δίπλα μου. Όταν άκουσα έναν θόρυβο στην κεντρική πόρτα του σπιτιού, την άνοιξα και είδα τον δράστη να κρατάει ένα κατσαβίδι. Ένιωσα απειλή και τον πυροβόλησα στο πόδι», απολογήθηκε στο δικαστήριο.

Ο παθών, με καταγωγή από την Αλβανία, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο και μετά το εξιτήριο που έλαβε απελάθηκε στην πατρίδα του, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός: Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα στο Αίγιο έσωσε παιδί στην Τουρκία (εικόνες)

“The 2Night Show” - Βενέρη: Η “βασίλισσα” του Πατρινού Καρναβαλιού και οι... αποκαλύψεις (βίντεο)

#MeToo: Καταγγέλλουν ηλικιωμένο για ασέλγεια όταν ήταν ανήλικες