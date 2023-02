Life

“The 2Night Show” - Βενέρη: Η “βασίλισσα” του Πατρινού Καρναβαλιού και οι... αποκαλύψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον τρόπο που επελέγη, τις παρελάσεις των καρναβαλιστών και το άρμα της, αλλά και για την προσωπική ζωή της.

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της εκπομπής «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε την Τρίτη η Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη.

Η όμορφη «βασίλισσα του καρναβαλιού» της Πάτρας μοιράστηκε με τους τηλεεθατές το παιδικό της όνειρο, που έγινε πραγματικότητα και αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στον ρόλο της, αλλά και στην πληθώρα των των καρναβαλικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων καρναβαλιστών κάθε ηλικίας στην Πάτρα.

Η Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη.αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα σατιρικά άρματα που θα απολαύσουν συμμετέχοντες και θεατές στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι.

Ακόμη, εξήγησε το μήνυμα της «Αναγέννησης», που θέλει να περάσει προς όλους η παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων και αρμάτων, που θα γίνει μετά από τρία χρόνια αναστολής των εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας.

Η «βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού» μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για την προσωπική ζωή και την οικογένεια της, αναφέρθηκε συγκινημένη στην μητέρα της πυο δεν ζει, αλλά και για τις σπουδές της και τα όνειρά της για το μέλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Νέα λίστα με όσα είναι κλειστά την Τετάρτη

Σεισμός στην Τουρκία - EMAK: Οι Έλληνες διασώστες έχουν σώζει 4 ζωές

“The 2Night Show” - Καλλιακμάνης: Από το ταξί με την Ειρήνη Παππά… στο καζίνο και στην Αστυνομία (βίντεο)