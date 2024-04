Πολιτική

Υπόθεση Καλλιάνου – Γεωργιάδης: Κανείς κανείς δεν λαμβάνει διακριτική μεταχείριση στο ΕΣΥ

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας, για τις «ψήφους των Σπαρτιατών» και τις δηλώσεις Βελόπουλου «για τους βουλευτές και τις εκκλησίες την περίοδο του Πάσχα».

ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του πατέρα του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Καλλιάνου και την αντιπαράθεση που προκλήθηκε.

«Αρχικά να πω ότι με συγκινεί η στάση των παιδιών του Δημήτρη Καλλιάνου κι αν πουν και μια κουβέντα παραπάνω είναι κάτι που καταλαβαίνω», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για την υπόθεση γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ κι έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Επίσης δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν όλα όσα λέγονται για το φακελάκι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, είναι διαφορετική», ανέφερε στη συνέχεια.

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, «ο πατέρας του Γιάννη Καλλιάνου, δεν μπήκε σε ΜΕΘ γιατί δεν προβλεπόταν. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και τα κριτήρια εισαγωγής σε ΜΕΘ, είναι γνωστά και δημοσιευμένα».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε κατηγορηματικά ότι «κανείς δεν λαμβάνει διακριτική μεταχείριση στο ΕΣΥ».

Επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Γιάννη Καλλιάνου, ότι «οι γιατροί έλεγαν όντως ότι πάει καλά ο πατέρας του σε σχέση βέβαια με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε». Στον αντίποδα εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος από τις δηλώσεις του αδερφού του Γιάννη Καλλιάνου για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος και σε άλλα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις του κ. Βελόπουλου για τους βουλευτές που θα πάνε εκκλησία αυτές τις μέρες «είναι ατυχείς».

Ερωτηθείς για τις «ψήφους των Σπαρτιατών», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με τους ψηφοφόρους του Ηλία Κασιδιάρη, η ΝΔ έχει μέτωπο και το έχει αποδείξει στην πράξη».

