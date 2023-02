Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κοκαΐνη... σε ειδική τρύπα στο τιμόνι του αυτοκινήτου του

Τι άλλο εντόπισαν στο αυτοκίνητο του οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη άντρα, ο οποίος ενέχεται σε υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε κρυμμένο, σε ειδική κρύπτη κάτω από το τιμόνι, τσαντάκι με 34 δέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 38,64 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του, καθώς και 140 ευρώ, προερχόμενα από την εμπορία ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 36χρονου στην περιοχή της Ανάληψης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν γυναικείες τσάντες, αρώματα και συσκευές κινητών τηλεφώνων, η προέλευση των οποίων ερευνάται, καθώς και χρηματικό ποσό 750 ευρώ από τη διακίνηση των παράνομων ουσιών. Σε βάρος του 36χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

