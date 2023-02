Ιωάννινα

Γιάννινα: Μπαράζ διαρρήξεων σε ναούς

Οι δράστες πραγματοποίησαν διαδοχικά χτυπήματα με στόχο τα παγκάρια, προκαλώντας ενίοτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Στόχος διαρρηκτών, έγιναν έξι Ιεροί Ναοί σε χωριά του Πωγωνίου το περασμένο διήμερο, με τους αγνώστους να αδειάζουν τα παγκάρια των εκκλησιών. Πρόκειται για Ιερούς Ναούς στα χωρία Κουκλιοί, Ρεπετίστα, Ιερομνήμη, Αρετή Μαζαράκι και Ριάχοβο.

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου, Κώστας Καψάλης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το μπαράζ των διαρρήξεων είπε, πως οι δράστες στην προσπάθεια τους να μπουν μέσα στις εκκλησίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις εισόδους.

Στο χωριό Κουκλιοί ,οι διαρρήκτες ξήλωσαν την πόρτα της εισόδου του Ιερού Ναού μαζί με το κάσωμα. Η λεία των διαρρηκτών ήταν τα λιγοστά χρήματα που βρήκαν στα παγκάρια.

Ο κ. Καψάλης αναφέρει, πως δεν πρόκειται για ιερόσυλους γιατί δεν άρπαξαν καμία εικόνα η κάποιο άλλο θρησκευτικό κειμήλιο.

Στο χωριό Μαζαράκι οι κακοποιοί, έγινα αντιληπτοί από τους γείτονες του Ναού, εγκατέλειψαν την προσπάθεια διάρρηξης και διέφυγαν.

