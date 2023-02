Πέλλα

Πιερία: Φωτιά σε σπίτια και καταστήματα

Δυο διώροφα οικήματα, παραδόθηκαν στις φλόγες, στον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας.

(εικόνα αρχείου)

Στις φλόγες τυλίχτηκαν πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής, δύο διώροφα οικήματα, στον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας.

Η φωτιά προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 5 το πρωί και επί τόπου βρίσκονται και επιχειρούν αυτήν την ώρα 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα φλεγόμενα οικήματα που αποτελούνται από δύο ορόφους, τα ισόγεια λειτουργούν ως καταστήματα και οι πρώτοι όροφοι ως σπίτια.

Από το συμβάν έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν έχει γίνει αναφορά -προς το παρόν- για τραυματισμούς

