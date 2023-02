Ζάκυνθος

Φωτιά στην Ζάκυνθο εν μέσω θυελλωδών ανέμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην βόρεια πλευρά του νησιού. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο χωριό Κορίθι στην βόρεια πλευρά της Ζακύνθου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 8-9 μποφόρ.

Από την φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορίθι Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2023

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές Κυπαρίσσι και Βελά στην Αχαϊα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Λέσβος: επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στο Πολιχνίτο

Κυριακή της Τυρινής: Τι συμβολίζει, τι τρώμε και τα έθιμα