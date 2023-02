Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκαναν ντου σε πάρτι και λήστεψαν τους καλεσμένους

Σοκ στα παιδιά ηλικίας 14-1θ ετών που συμμετείχαν στο πάρτι σε διαμέρισμα. Η λεία της ομάδας των νεαρών που μπούκαραν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Από τη… μύτη τους βγήκε το πάρτι που διοργάνωσαν νεαρά παιδιά ηλικίας 14-18 ετών, σε διαμέρισμα στην Ανάληψη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου – Ανάληψης, ενόσω το κέφι είχε ανέβει, μία ομάδα νεαρών, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπούκαραν στο πάρτι και με χρήση σωματικής βίας και απειλώντας τους καλεσμένους, άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ καθώς και είδη ρουχισμού και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου – Ανάληψης.

