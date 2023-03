Μεσσηνία: Σεισμός στον Μελιγαλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στη Μεσσηνία.

Σεισμός καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/3) κοντά στον Μελιγαλά στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε ένταση 3,4 Ρίχτερ. Ο σεισμός εντοπίζεται 7 χλμ ΔΒΔ του Λεονταρίου.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 35 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

??https://t.co/LBaVNedgF9

??https://t.co/AXvOM7I4Th

??https://t.co/wPtMW5ND1t

? Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/SwvUU3Rikj