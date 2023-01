Μεσσηνία

Κακοκαιρία – Μεσσηνία: Πλημμύρες και καταστροφές σε δρόμους και υποδομές (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Άνω Μεσσηνία. Δρόμοι και καταστήματα «βυθίστηκαν» στις λάσπες.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινοβραδινή καταρρακτώδης βροχή στην Άνω Μεσσηνία, αφού έπληξε περιοχές που είχαν πληγεί από πρόσφατες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να νερά να είναι ασυγκράτητα.

Οι περιοχές της Άνω και Κάτω Μέλπειας, των Αγίων Θεοδώρων και το Διαβολίτσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των καταστροφών, αφού λόγω της υπερχείλισης του χειμάρρου Βία το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα.

Η δήμαρχος Οιχαλίας, Π. Γεωργακοπούλου, δήλωσε ότι, οι καταστροφές είναι μεγάλες και από τα ξημερώματα όλα τα μηχανήματα του Δήμου, αρκετά από την Περιφέρεια, καθώς και ιδιωτικά, έχουν σπεύσει στο σημείο και εκτελούν εργασίες.

Η κα Γεωργακοπούλου πρόσθεσε ότι τα γεφύρια της Άνω Μεσσηνίας έχουν καταστραφεί, αφού μαζί με το νερό ήρθαν φερτά υλικά και, κυρίως, πέτρες, οι οποίες τα παρέσυραν.

Από πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ανδρέας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι ενώ είχαν γίνει καθαρισμοί των ρεμάτων από την Περιφέρεια, αυτά βούλωσαν, καθώς η ποσότητα των φερτών υλικών ήταν τεράστια.

Όπως είπε, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι από το πρωί στο σημείο, υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Οιχαλίας και τα μηχανήματα εκτελούν εργασίες, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Τη Δευτέρα αναμένεται η καταγραφή των υποδομών που έχουν υποστεί βλάβες, ενώ από την πρώτη στιγμή δόθηκαν οδηγίες στους πληγέντες σχετικά με τις αποζημιώσεις.

Ο Δήμος Οιχαλίας υπέβαλλε αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και συγκεκριμένα για τις παρακάτω τοπικές κοινότητες της Δ.Ε Ανδανίας :

Τ.Κ Άνω Μέλπειας

Τ.Κ Κάτω Μέλπειας

Τ.Κ Διαβολιτσίου

Τ.Κ Αγριλόβουνου

Τ.Κ Διαβολιτσίου(οικισμός Μοναστηράκι)

Τ.Κ Διαβολιτσίου(οικισμός Αγίων Θεοδώρων)

Τ.Κ Δασοχωρίου

Τ.Κ Καρνασίου.

Πηγή: tharrosnews.gr, messinialive.gr

