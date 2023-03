Ηλεία

Αμαλιάδα: Σκύλοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ηλικιωμένο

Ο ηλικιωμένος είχε υποστεί τραύματα από τα δαγκώματα των σκύλων, στο μηρό και στο χέρι.

Δύο άντρες συνελήφθησαν στην Αμαλιάδα, το απόγευμα της Κυριακής 5 Μαρτίου 2023, για την επίθεση που έκαναν οι σκύλοι τους σε ηλικιωμένο, τον οποίο τραυμάτισαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 77χρονος περπατούσε με τον σκύλο του στην οδό Φραγκαβίλας, όταν βρέθηκε έξω από επιχείρηση στο προαύλιο της οποίας υπήρχαν δύο σκύλοι. Οι δύο σκύλοι εξαγριώθηκαν και κατάφεραν να βγουν από την περίφραξη και να επιτεθούν στον ηλικιωμένο και το σκύλο του.

Ο ηλικιωμένος κάλεσε σε βοήθεια τη σύζυγό του, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο ηλικιωμένος είχε υποστεί τραύματα από τα δαγκώματα των σκύλων, στο μηρό και στο χέρι. Αφού του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ο 77χρονος μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Μετά από την καταγγελία που έγινε στο Α.Τ. Ήλιδας, αναζητήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες των σκύλων και συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

