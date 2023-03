Ημαθία

Kαταγγελία: 13χρονος βίαζε και κακοποιούσε 12χρονο επί μήνες

Ο 12χρονος, συνοδευόμενος από την μητέρα του, κατήγγειλε τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε από τον περασμένο Αύγουστο.

Τον εφιάλτη στα χέρια ενός συνομηλίκου του βίωσε ένα 12χρονο αγόρι σε κωμόπολη της Ημαθίας, καθώς όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ένας 13χρονος τον βίαζε από τον Αύγουστο του 2022.

Ακόμη και οι άντρες του αστυνομικού τμήματος της Ημαθίας, που έγινε η καταγγελία από το άτυχο παιδί και τους γονείς του, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ο 12χρονος συνοδευόμενος από την 33χρονη μητέρα του, μιλώντας στους αστυνομικούς ανάφερε ότι ένας 13χρονος με απειλές και με τη χρήση σωματικής βίας (γροθιές και κλοτσιές) τον εξανάγκαζε από την 1η Αυγούστου του 2022 έως και τις 8 Μαρτίου του 2022 σε παρά φύση συνουσία.

Οι αστυνομικοί μετά τις καταγγελίες σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, ενώ παραγγέλθηκε και εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Μετά την διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία ότι ο 12χρονος φέρει ίχνη παρά φύσης ασέλγειας.

