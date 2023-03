Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: έκανε το πατρικό του... απόθηκη ναρκωτικών (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του συλληφθέντα.

Συνελήφθη ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και περί όπλων, στο Ρέθυμνο, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων. Αστυνομικοί από την ασφάλεια Ρεθύμνου, οργανώσανε και πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με την συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην πατρική οικία του ημεδαπού την οποία χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν: «1 κιλό και 120 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή τούβλου, πιστόλι, 2 κυνηγητικά όπλα, 3 γεμιστήρες, 1 αεροβόλο όπλο, το χρηματικό ποσό των 1420 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας, 293 φυσίγγια, 2 κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι ενώ κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών».

Η προανάκριση διενεργείται από τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης ενώ το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Ρεθύμνου συνεχάρη τους συνανδέλφους τους μιας και «απέδειξαν τον υψηλό επαγγελματισμό και φρόνιμα του προσωπικού της ΔΑ Ρεθύμνου, το οποίο παρά τις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει πολλάκις, κατάφεραν ένα ακόμα καίριο πλήγμα κατά της μάστιγας των ναρκωτικών».

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, Ανδρέας Γύπαρης, η ποσότητα των ναρκωτικών επρόκειτο να διακινηθεί στην πόλη του Ρεθύμνου, αλλά προφανώς και σε ολόκληρη την Κρήτη, δηλητηριάζοντας κατά κύριο λόγω την νεολαία. «Θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι ο νομός μας, μαστίζεται από ιδιαίτερα αδικήματα και παραβατικές συμπεριφορές, ιδιάζουσας μορφής, όπως τα αιματηρά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ρέθυμνο πριν λίγο μόλις καιρό, γι' αυτό κάνουμε έκκληση στην πολιτεία, για ενίσχυση της ΔΑ Ρεθύμνου και ιδιαίτερα των υπηρεσιών πρώτης γραμμής, ώστε οι συνάδελφοι μας, να μπορέσουν να προσφέρουν τα μέγιστα στην πρόληψη και πάταξη τέτοιων μορφών εγκληματικότητας», αναφέρει με ανακοίνωσή της η ένωση αστυνομικών του νομού.

