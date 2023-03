Φλώρινα

Φλώρινα: θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον άτυχο άνδρα, αναζητούσε η μητέρα του που κάλεσε την αστυνομία. Τι ερευνούν οι αρχές.

Θρίλερ στη Φλώρινα μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Τον 48χρονο αναζητούσε η μητέρα του η οποία δεν τον έβρισκε από την Κυριακή κι έτσι κάλεσε τις αρχές. Όταν οι Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι, τον εντόπισαν νεκρό.

Σήμερα διενεργήθηκε η νεκροψία - νεκροτομή η οποία έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ενημερώθηκε η εισαγγελία η οποία διέταξε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Η ασφάλεια έρευνα το περιστατικό αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Τα τραύματα από το δρεπάνι δεν μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν θάνατο

Πέθανε ο Σπύρος Σημίτης

Δολοφονία - Ξάνθη: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό