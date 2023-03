Χαλκιδική

Χαλκιδική: Απόδραση 26χρονης κρατούμενης που κατηγορείται για κλοπή “μαμούθ”

Η 26χρονη είχε διαρρήξει κοσμηματοπωλείο αφαιρώντας κοσμήματα αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πως κατάφερε να δραπετεύσει από τις τουαλέτες του Α.Τ.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στη Χαλκιδική μετά την απόδραση κρατουμένης από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πρόκειται για την 26χρονη, η οποία κατηγορείται ότι το μεσημέρι της 1ης Νοεμβρίου 2022, παραβίασε κοσμηματοπωλείο σε περιοχή της Χαλκιδικής και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 600.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 350 ευρώ. Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στις 22 Δεκεμβρίου.

Η νεαρή απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή στις 24 Μαρτίου, ο οποίος με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα την έκρινε προσωρινά κρατούμενη.

Μέχρι να οδηγηθεί στις φυλακές κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, από όπου διέφυγε στις 23.20 στις 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, κατάφερε να διαφύγει από τις τουαλέτες του Αστυνομικού Τμήματος. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη.

