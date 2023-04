Φθιώτιδα

Δομοκός: Φωτιά στο Νεοχώρι - Στην μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Νεοχώρι Δομοκού. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Ακόμα τρία πύρινα μέτωπα στην Φθιώτιδα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στο Νεοχώρι Δομοκού Φθιώτιδας

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στη θέση «Λικότσα».

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, εφτά οχήματα και δυο αεροσκάφη.

Στο έργο της πυρόσβεσης συδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Θέση Λικότσα Νεοχωρίου του δήμου Δομοκού #Φθιώτιδα.

Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 1, 2023

Επιπλέον στις 15:30’ εκδηλώθηκε μία ακόμη πυρκαγιά στην περιοχή του Δήμου Δομοκού και συγκεκριμένα στο Πετρωτό.

Τέλος στις 12:30’ δόθηκαν δύο ακόμη πυρκαγιές εν υπαίθρω, η μία στην περιοχή «Καραβίδια» που είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα (27/3) και η άλλη έξω από το Μώλο.

