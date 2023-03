Φθιώτιδα

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Καίγεται πυκνό πευκοδάσος και απειλείται η Μενδενίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμη και από τη Θεσσαλία έχουν σπεύσει στην περιοχή κι αναμένεται να δώσουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Μάχη, προκειμένου να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς γύρω από το χωριό Μενδενίτσα αλλά και το χωριό Καραβίδια στην περιοχή του Μώλου στη Φθιώτιδα, δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβέστες, όπου μαζί με πεζοπόρα τμήματα, προσπαθούν να ελέγξουν το ένα μέτωπο μετά το άλλο.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα και βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούσαν τα 6 μποφόρ, πήρε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Απείλησε το χωριό Καραβίδια - ωστόσο όμως έφυγε λίγα μέτρα μακριά από τα τελευταία σπίτια και κινήθηκε απειλητικά προς το χωριό Μενδενίτσα που περικλείεται από ένα πυκνό πευκοδάσος.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με δεκάδες οχήματα και περισσότερους από 60 πυροσβέστες μαζί με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, επιμένουν να δίνουν μία μεγάλη μάχη, ενώ έχουν συγκεντρωθεί πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμη και από την Θεσσαλία.

Χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Καμένων Βούρλων μαζί με υδροφόρες, βρίσκονται εκεί για να συνδράμουν το έργο τους, ενώ μέχρι που έπεσε σκοτάδι επιχειρούσαν και δύο αεροσκάφη χτυπώντας κεντρικά μέτωπα για να περιορίσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα έχουν κάνει μία περιμετρική ζώνη γύρω από τα σπίτια στο χωριό Καραβιδια φοβούμενοι τις αναζωπυρώσεις, ενώ προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς μέσα στο πευκοδάσος λίγα μέτρα από το χωριό Μενδενίτσα.

Ελπίδα δίνει σ' αυτή τη φάση, ο περιορισμός των ανέμων, που επιτρέπει έτσι στα πεζοπόρα τμήματα, μαζί με τα πυροσβεστικά οχήματα, να προωθούνται για να ελέγξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς. Το εγχείρημα ωστόσο είναι δύσκολο, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή.

Το βίντεο και η φωτογραφία είναι από το lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: 13χρονος σκότωσε με μαχαίρι καθηγήτρια του

Χαλκιδική: Απόδραση 26χρονης κρατούμενης που κατηγορείται για κλοπή “μαμούθ”

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας