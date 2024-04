ΗΠΑ - Τουρκία: Ο Ερντογάν αναβάλει την συνάντηση με τον Μπάιντεν

Ποιος ο λόγος που ο Τούρκος Πρόεδρος ανέβαλε την επίσκεψή του στον Λευκό οίκο και την συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου, δήλωσε στο Bloomberg ανώτερος αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η απόφαση αναβολής ελήφθη λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα του Ερντογάν.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η νέα ημερομηνία επίσκεψης θα συζητηθεί με τους ομολόγους του.

Σύμφωνα με τον δημοσιοφγάφο Ρατζίπ Σοϊλού το ταξίδι θα καθυστερήσει «λόγω αλλαγής του προγράμματος του Ερντογάν».

