Και η ψυχολογική κακοποίηση;

Η Νάνσυ Τάση, επικεφαλής των αρχισυντακτών του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, γράφει για τις πολύπλευρες επιπτώσεις των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά από κάθε γυναικοκτονία, καταγράφεται «έκρηξη» στις καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης. Φοβούνται τα θύματα ότι τελικά αυτό που ζουν, δεν είναι απλώς «κακές στιγμές» του συντρόφου τους που όλα θα περάσουν με … αγάπη, αλλά όλα μπορούν να συμβούν ακόμη και σε αυτούς… Και αν συμβεί το μοιραίο;

Είναι πολύ σημαντικό αδιαμφισβήτητα ότι τα θύματα, για όποιο λόγο, βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, να καταγγείλουν, να αντισταθούν και να σωθούν. Τι γίνεται όμως με τα θύματα της ψυχολογικής κακοποίησης; Είναι άραγε αυτού του είδους η κακοποίηση λιγότερο επικίνδυνη; Πόσο εύκολα μπορεί να την συνειδητοποιήσει κάποιος, ώστε στη συνέχεια να αντιδράσει και να «αποδράσει» από τέτοιου είδους συμπεριφορές;

Συναισθηματική κακοποίηση είναι ο τρόπος που ένα άτομο θέλει να ελέγχει το άλλο. Ο θύτης χρησιμοποιεί τα συναισθήματα για να επικρίνει, να ντροπιάσει, να κατηγορήσει και τελικά να χειραγωγήσει το θύμα. Μπορεί να υπάρξει μεταξύ οποιασδήποτε σχέσης δύο ανθρώπων: μεταξύ συζύγων, ερωτικών συντρόφων, αλλά ακόμη και μεταξύ φίλων, συγγενών και συναδέλφων.

Πολλές φορές, η κακοποίηση γίνεται κλιμακωτά και άρα ανεπαίσθητα… Ποια είναι λοιπόν τα σημάδια ενός συναισθηματικά κακοποιητικού συντρόφου;

Αγνοεί εσένα, τις απόψεις σου, τις ανάγκες σου. Σε διορθώνει ό,τι και αν πεις και σε επικρίνει για τη συμπεριφορά σου και τις επιλογές σου. Θέλει όλα τα πράγματα να γίνονται με το δικό του τρόπο, γιατί… μόνο αυτός ξέρει, ενώ «εσύ, δεν κάνεις για τίποτα». Σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να παίρνεις την άδειά του για όποια απόφασή σου, ακόμη και όταν αυτή αφορά μόνο εσένα!

Σε ταπεινώνει, ακόμη και μπροστά στον κύκλο σου. Αν απαντάς, σε κατηγορεί ότι δεν καταλαβαίνεις ή είσαι υπερβολικά ευαίσθητος. Προσπαθεί να ελέγξει ακόμη και τις οικονομικές σου απολαβές ή τα έξοδά σου. Επισημαίνει πάντα τις αδυναμίες σου και τα ελαττώματά σου. Δεν δείχνει συμπάθεια στο πρόσωπό σου, ακόμη και σε στιγμές που λυγίζεις. Και φυσικά, παριστάνει το θύμα και ρίχνει πίσω σε σένα την ευθύνη, γιατί … «εσύ, δεν ξέρεις».

Όχι, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη αυτού του είδους η κακοποίηση! Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς από τα αποτελέσματα στον ψυχισμό του θύματος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, στρες, διαταραχή μετατραυματικού στρες , ακόμη και αυτοκτονικό ιδεασμό!

Η σωματική βία είναι ορατή. Νοιώθεις τον πόνο στο κορμί σου, βλέπεις τα σημάδια στον καθρέφτη σου. Στη συναισθηματική βία, τα σημάδια είναι βαθιά κρυμμένα στην ψυχή και οι πληγές δεν περνάνε μόνο με το πέρασμα του χρόνου…

Μπορείς όμως να αντιδράσεις! Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που ζεις, δεν είναι κανονικότητα. Αναγνώρισε το πρόβλημα. Μην πιστεύεις τους χαρακτηρισμούς του θύτη σου. Ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή σου. Ανάλαβε την ευθύνη της ζωής σου και των επιλογών σου. Και το πιο σημαντικό: ΒΑΛΕ ΟΡΙΑ! Και κάπως έτσι η ζωή σου θα είναι και πάλι δική σου…