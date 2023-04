Ρεθύμνου

Κρήτη - βιασμός: Τράπερ καταγγέλθηκε από 19χρονη φοιτήτρια

Τι κατήγγειλε η κοπέλα στους αστυνομικούς. Στο "κάδρο" τρία άτομα. Ο ένας εντοπίστηκε στο λιμάνι λίγο πριν μπει στο πλοίο.



Μέχρι το λιμάνι του Ηρακλείου έφθασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες της Ασφάλειας Ρεθύμνου για σοβαρή υπόθεση που διερευνάται τις τελευταίες ημέρες και φέρεται να αφορά σε περιπτώσεις γενετήσιων πράξεων σε βάρος 19χρονης κοπέλας.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι με βάση την σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τρία άτομα, ένας 30χρονος Αλβανός και δύο άνδρες, 24 και 23 ετών, ελληνικής υπηκοόητας.

Ένας μάλιστα εξ αυτών φέρεται να είναι γνωστός Έλληνας τράπερ που βρέθηκε στο νησί για συναυλία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αλλοδαπός ύποπτος επιχείρησε να ταξιδέψει με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά και εντοπίστηκε από τις διωκτικές αρχές την ώρα που βρισκόταν στον καταπέλτη για να μπει στο πλοίο.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, η 19χρονη φοιτήτρια φέρεται να γνώρισε τον ένα εκ των δύο Ελλήνων (όχι τον τράπερ) σε μπαρ του Ρεθύμνου. Αφού διασκέδασαν μαζί, βρέθηκαν σε ένα δωμάτιο με άλλα άτομα, όπως αναφέρεται.

Εκεί, όπως καταγγέλλεται, ο αλλοδαπός και ο τράπερ εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά την κοπέλα που φέρεται να μην ήταν σε θέση, πιθανότατα λόγω του αλκοόλ που είχε καταναλώσει, να αντιδράσει και να προστατεύσει τον εαυτό της.

Ο δεύτερος Έλληνας, σύμφωνα με την καταγγελία, εκτελούσε χρέη "συνεργού".

