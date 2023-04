Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Τι υποστηρίζει η 22χρονη. Η Αστυνομία αναζητά τον 26χρονο φερόμενο ως δράστη.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία που έκανε 22χρονη στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο της τον ξάδερφο.

Συγκεκριμένα, η 22χρονη μετέβη το απόγευμα της Κυριακής στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου και κατήγγειλε πως τα ξημερώματα της Κυριακής και ενόσω βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο ξάδερφός της την βίασε.

Σύμφωνα με το kathimerini.gr, οι δυο τους μετέβησαν από κοινού στην τουαλέτα και δίχως να το αντιληφθεί η 22χρονη -λόγω μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ- ο 26χρονος ξάδερφός της φέρεται να σήκωσε τη φούστα της και να την κακοποίησε σεξουαλικά. Όταν ξύπνησε στο διαμέρισμα της η 22χρονη, είχε έντονο πόνο στον χώρο των γεννητικών οργάνων και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον ξάδερφό της, τον οποίο και κατήγγειλε.

Για την υπόθεση διορίστηκε πραγματογνώμονας- ψυχολόγος από το Τ.Α. Λευκού Πύργου για την εξέταση της κοπέλας, κατασχέθηκαν τα ενδύματά της και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για λήψη ούρων και αίματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.

