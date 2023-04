Αχαΐα

Πάτρα: Έδωσαν ληγμένα γάλατα σε παιδιά δημοτικού σχολείου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση υπήρξε η ενημέρωση στο υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό.



Ληγμένα γάλατα δόθηκαν σε μαθητές δημοτικού σχολείου της Πάτρας στο πλαίσιο του προγράμματος διανομής τροφίμων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Oren δόθηκαν γάλατα σε 250 παιδιά και κάποια εξ αυτών είχαν λήξει.

Τα ληγμένα προϊόντα έγιναν αντιληπτά από τους δασκάλους που αμέσως ενημέρωσαν τους γονείς, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έγινε και στο υπουργείο Παιδείας καθώς υπάρχει διαγωνισμός για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί