Κοινωνία

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1, φίλος του φερόμενου ως δράστη της μητροκτονίας που έγινε στη Χαλκηδόνα της Θεσσαλονίκης.

Ο Σάκης Μπρεντάκης, φίλος και συνάδελφος του του 34χρονου που αναζητείται για τη δολοφονία της μητέρας του στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είμαστε οικογενειακοί φίλοι και γνώριζα τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του. Ο ίδιος δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Η μητέρα του φαινόταν να έχει κάτι, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο», ανέφερε.

Όπως είπε προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, καθώς επρόκειτο να δουλέψουν και πάλι μαζί, στην δουλειά που είχε πάει πρόσφατα ο 34χρονος.

«Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί», είπε για τον φερόμενο ως δράστη.





Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Καιρός: Βροχές στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά την Τετάρτη