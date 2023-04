Αχαΐα

Πάτρα: Φωτιά στο σπίτι του βουλευτή Κώστα Μάρκου (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχτηκε το σπίτι του Κώστα Μάρκου στην Πάτρα. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν μέσα ο βουλευτής.



Παρανάλωμα του πυρός έγινε μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι στην οδό Θησέως, στην Οβρυά, στο οποίο ξέσπασε φωτιά στην οροφή του το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Αρχικά οι φλόγες κάλυψαν την στέγη, ενώ μετά επεκτάθηκαν και στο εσωτερικό του, και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι ανήκει στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μάρκου και έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά βρισκόταν τόσο ο ίδιος ο Κώστας Μάρκου όσο και μέλη της οικογένειάς του, όμως κατάφεραν να βγουν έξω εγκαίρως.

Πηγή: pelop.gr

