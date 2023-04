Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Σύλληψη ανήλικων για εμπρησμό δεκάδων κάδων σκουπιδιών

Οι αστυνομικοί κίνησαν διαδικασίες για δίωξη και των γονέων των ανηλίκων, που πυρπόλησαν δεκάδες κάδους απορριμμάτων μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε τέσσερις συλλήψεις για τον εμπρησμό 36 κάδων απορριμμάτων στο Αγρίνιο προχώρησε η Αστυνομία.

Τρεις εκ των συλληφθέντων είναι ανήλικοι, ενώ ο τέταρτος είναι 18 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, κινούμενοι είτε πεζή είτε με τη χρήση μοτοποδηλάτου, έβαλαν φωτιά σε 36 κάδους απορριμμάτων, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων κάηκε ολοσχερώς.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερα άτομα, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ο ένας εξ' αυτών είχε βάλει φωτιά προ ημερών σε έναν ακόμη κάδο απορριμμάτων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, άμεσα χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, τέσσερις ημεδαποί, (οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 15 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, του εμπρησμού, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της παράβασης της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, παιδικών αθυρμάτων, φωτοβολίδων & συσκευή εκτόξευση - κατοχή.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες (13-4-2023) τα ξημερώματα, οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού, στην πόλη του Αγρινίου, κινούμενοι είτε πεζή είτε με τη χρήση μοτοποδηλάτου, προέβησαν σε εμπρησμό τριάντα έξι κάδων απορριμμάτων, προκαλώντας στο σύνολο τους φθορές, ενώ μεγάλος αριθμός των κάδων κάηκε ολοσχερώς.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού, πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου ενδελεχείς έρευνες, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό των κατηγορούμενων και τη σύλληψη τους, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ο ένας 17χρονος την 6-4-2023 είχε προβεί σε εμπρησμό ενός ακόμα κάδου απορριμμάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στις οικίες των κατηγορούμενων βρήκαν και κατέσχεσαν μια κροτίδα, τρεις αναπτήρες, ένα μοτοποδήλατο, δυο κινητά τηλέφωνα και είδη ρουχισμού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου».

