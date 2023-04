Φωκίδα

Δωρίδα: νεκρή σε τροχαίο η υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρίνου (βίντεο)

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα στη Φωκίδα.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, στην περιοχή Φανερωμένη στην Δωρίδα μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Το όχημα που οδηγούσε η υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρίνου, βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε κενό από ύψος 7 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η 50χρονη γυναίκα, αναφέρει το npress.gr.

Η γυναίκα που καταγόταν από τον Πύργο, ζούσε στην Ναύπακτο και εκείνη την ώρα επέστρεφε από την δουλειά της στην υπηρεσία της, στις φυλακές Μαλανδρίνου. Είναι παντρεμένη με παιδιά και ο σύζυγός της είναι συνταξιούχος φύλακας φυλακών.

Όταν έφθασε η πυροσβεστική, η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή και δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

