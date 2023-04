Φθιώτιδα

Δομοκός: 17χρονος “καρφώθηκε” με μηχανή σε μάντρα - νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Παραλίγο τραγωδία μετά το πασχαλινό τραπέζι για έναν 17χρονο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό 17χρονου σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα (16/4) το μεσημέρι σε χωριό του Δομοκού.

Ο νεαρός βρισκόταν στο οικογενειακό τραπέζι και γύρω στις 3, θέλησε να πάει μια βόλτα με τη μηχανή. Λίγα μέτρα πιο κάτω όμως, άγνωστο πως, έχασε τον έλεγχο της και έπεσε πάνω σε μαντρότοιχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου εισήλθε άμεσα στο χειρουργείο και από κει στη ΜΕΘ.

Πηγή: lamiareport.gr

