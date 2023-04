Κοινωνία

Τροχαίο - Καβάλα: Η “τρελή” πορεία του ΙΧ στο αντίθετο ρεύμα λίγο πριν την σύγκρουση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρή μια 82χρονη από την σφοδρή μετωπική σύγκρουση. Το Ι.Χ. μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε σε διερχόμενο όχημα.



Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 82χρονη γυναίκα σημειώθηκε λίγο πριν την Ανάσταση στην πόλη της Καβάλας.

Ειδικότερα, περίπου στις 9:45 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην οδό Τενέδου, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, κάτω από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά η ηλικιωμένη συνοδηγός του πρώτου οχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διασωληνώθηκε ωστόσο παρά της προσπάθειες των γιατρών τελικά δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Center TV και κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής της Ραψάνης στην Καβάλα φαίνεται η «τρελή πορεία» του οχήματος που οδηγούσε ο 83χρονος, την ώρα που κινούνταν ανάποδα επί της Τενέδου στο ρεύμα εισόδου της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - σοκ στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο, νεκρή μία γυναίκα (εικόνες)

Πύλος: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 9χρονου - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

Κρήτη: αστυνομικός ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα