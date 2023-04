Χαλκιδική

Χαλκιδική: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δράστες της άγριας επίθεσης σε 16χρονο

Η καταγγελία του 16χρνου που βρέθηκε χτυπημένος και δεμένος σε δέντρο και οι απολογίες των δυο δραστών. Πως ένα δάνειο 50 ευρώ κατέληξε σε άγρια επίθεση.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή Πολυγύρου, οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι έδεσαν σε δέντρο και χτύπησαν έναν 16χρονο, σε δασική περιοχή της Χαλκιδικής, επειδή τους χρωστούσε χρήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε ο 16χρονος στην Αστυνομία και σε βάρος των δύο νεαρών, 17 και 18 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για παράνομη κατακράτηση και αρπαγή.

Ενώπιον του ανακριτή, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απολογήθηκαν ότι δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν κακό στον ανήλικο καταγγέλλοντα, αλλά να τον εκφοβήσουν ώστε να επιστρέψει τα χρήματα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επρόκειτο για 50 ευρώ που φαίνεται να είχε δανειστεί ο 16χρονος από τον 17χρονο, με τον δεύτερο να καταγγέλλεται ότι αξίωσε στη συνέχεια 400 ευρώ.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα.

