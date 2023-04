Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά - Εισβολή Χρυσαυγιτών σε έκθεση: Παρέμβαση εισαγγελέα και αντίδραση του ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας.

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε η εισβολή κουκουλοφόρων σε έκθεση του καλλιτέχνη Σεργκέι Αντρέεφσκι, από τη Βόρεια Μακεδονία, στην αίθουσα τέχνης Remezzo, στην Αρετσού Καλαμαριάς.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σμυρνή, προς την εισαγγελέα ποινικής δίωξης παραγγέλθηκε η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.

Τα αδικήματα που ερευνώνται είναι αυτά της παράνομης βίας με ρατσιστικά κίνητρα, κατά συναυτουργία, και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Η έρευνα ανατέθηκε στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο αυτό θα αναζητηθεί υλικό που ανήρτησαν οι δράστες στο διαδίκτυο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι διοργανωτές της έκθεσης και όλοι όσοι έχουν αντίληψη του περιστατικού.

Ως δράστες της ενέργειας εμφανίζονται μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως προκύπτει από σχετικό βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, όπου εμφανίζονται να υποχρεώνουν τους διοργανωτές να κατεβάσουν τα έργα και στη συνέχεια να βάζουν κόκκινες κορδέλες στην είσοδο, απαγορεύοντας την πρόσβαση, ενώ σκόρπισαν φυλλάδια με εθνικιστικό περιεχόμενο.

Στο μεταξύ με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, η αντιδημαρχία Πολιτισμού - Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Καλαμαριάς, σε σημερινό δελτίο Τύπου αναφέρει πως «η Καλαμαριά, μια πόλη της προσφυγιάς, του πολιτισμού, βαθιά δημοκρατική, καθημερινά προσφέρει μια σημαντική ατζέντα θεμάτων στην επικαιρότητα». Σημειώνει δε, πως «χθες το βράδυ έκανε την εμφάνισή της μια ομάδα 10 ατόμων στη λήξη μιας έκθεσης ζωγραφικής ενός καλλιτέχνη που πραγματοποιεί εκθέσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον το 2002 και είναι μακριά, κατά δήλωσή του, από στάσεις και ομάδες αλυτρωτισμού. Ενημερώσαμε, διότι απουσιάζει για μείζονα θέματα της Καλαμαριάς στην πρωτεύουσα, τον Δήμαρχο ότι το θέμα έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία του τμήματος Ασφάλειας της Καλαμαριάς και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία».





Η αντίδραση του ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας αντέδρασε σχετικά με το χθεσινοβραδυνό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας, σε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι έχει καλέσει για σήμερα την πρέσβη της Ελλάδας στα Σκόπια σχετικά με το επεισόδιο.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρονται τα εξής: «Χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της έκθεσης του καλλιτέχνη Σεργέι Αντρέεφσκι, μια ομάδα μασκοφόρων εισέβαλε στην γκαλερί, προσπάθησε να διακόψει την έκθεση με άσεμνη και χυδαία λεκτική συμπεριφορά και μετά αποχώρησε.

Αν και δεν υπήρξε σωματική βία ή υλικές ζημιές, λόγω των απειλών και των φραστικών επιθέσεων κλήθηκε η αστυνομία και ενημερώθηκε πλήρως για το περιστατικό.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το Γενικό Προξενείο της Βόρειας Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και η Πρεσβεία στην Αθήνα, οι οποίες επικοινώνησαν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, έχει κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών η πρέσβης της Ελλάδας Σοφία Φιλιππίδου, στην οποία θα εκφραστούν οι προσδοκίες για τη λήψη όλων των μέτρων, από την γειτονική χώρα, σχετικά με τον εντοπισμό και δίωξη των δραστών».

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Παιδίατρος Τζωρτζίνας: Ψυχρή και αποστασιοποιήμενη η Ρούλα Πισπιρίγκου

Φωτιά στα Μέθανα - Στην “μάχη” και εναέρια μέσα (εικόνες)