Θεσσαλονίκη: “Μαχαίρωσα τον γιό μου, επειδή... τον μπέρδεψα με τον άντρα μου”!

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου μητέρα μαχαίρωσε τον γιο της, ενώ εκείνος κοιμόταν.

Σοκαριστικές φαίνεται πως είναι οι λεπτομέρειες του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μία 71χρονη γυναίκα μαχαίρωσε τον γιο της, ενώ αυτός κοιμόταν. Ο 44χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Κατά την απολογία της στους αστυνομικούς η 71χρονη, που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τον γιο της, ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε τον 44χρονο με τον σύζυγό της και τον χτύπησε κατά λάθος με το νύχι της στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, οι αστυνομικοί, που μπήκαν πρώτοι στο σπίτι, εντόπισαν στον νεροχύτη της κουζίνας τρία μαχαίρια και ένα ψαλίδι με ίχνη αίματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 71χρονη πάσχει από βαριά κατάθλιψη και το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει την φαρμακευτική αγωγή.

