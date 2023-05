Τρίκαλα

Τρίκαλα: Αθωώθηκε αστυνομικός για ασέλγεια στην κόρη του – Για σκευωρία μιλά ο 31χρονος

Πλέον αναμένεται να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες επιστροφής του και στην υπηρεσία του, καθώς είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αθωώθηκε με βούλευμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων ο 31χρονος σήμερα αστυνομικός ο οποίος είχε κατηγορηθεί το Νοέμβριο του 2021 για ασέλγεια εις βάρος της ανήλικης κόρης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr οι κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, καταρρίφθηκαν στο σύνολό τους, όπως από την πρώτη στιγμή ισχυριζόταν η υπεράσπισή του, αλλά και ο ίδιος, ο οποίος έκανε λόγο για σκευωρία εις βάρος του από την πρώην σύζυγό του.

