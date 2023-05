Ηράκλειο

Ναρκωτικά - Ηράκλειο: Ζευγάρι συνελήφθη για διακίνηση κοκαΐνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σπίτι που διέμεναν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 25 "φιξάκια" με κοκαΐνη





Το «φιξάκι» με τη μικροποσότητα κοκαΐνης που πούλησε σε έναν 40χρονο με καταγωγή από την Αλβανία στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης, ήταν αρκετό για να αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητα ενός 43χρονου Έλληνα που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών μαζί με την συνομήλικη σύντροφό του.

Ο διακινητής εντοπίστηκε κατά την διάρκεια επιχείρησης, την στιγμή που προμήθευε με κοκαΐνη τον αλλοδαπό που είχε πλησιάσει στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του και συνελήφθησαν και οι δυο. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του Έλληνα όπου κατασχέθηκαν άλλα 25 "φιξάκια" με κοκαΐνη συνολικού βάρους 19,1 γραμμαρίων, δυο ζυγαριές ακριβείας και 1.350 ευρώ προερχόμενα από την διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το protothema.gr.

Εκεί συνελήφθη και η Ελληνίδα σύντροφός του που κατοικεί στο ίδιο σπίτι και συμμετείχε στην παράνομη δραστηριότητά του. Έτσι, παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου με τις κατηγορίες της κατοχής και της διακίνησης ναρκωτικών από κοινού, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.

Στον Αλβανό αγοραστή ασκήθηκε δίωξη για αγορά και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Final 4: Πώς θα ψηφίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στη Λιθουανία (βίντεο)

Εκλογές - Διόδια: Πότε θα είναι δωρεάν οι διελεύσεις

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα