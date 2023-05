Σέρρες

Εκλογές – Καραμανλής: Τα κάστρα δεν πέφτουν με δημαγωγίες

Το θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές και τον προσωπικό του στις Σέρρες και κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών.

Το αποτέλεσμα των εκλογών σχολίασε ο Κώστας Καραμανλής, αναφέροντας πως «αποτελεί μια τεράστια νίκη της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα αποτέλεσμα πρωτοφανές στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, που γεμίζει την παράταξή μας ευθύνη».

‘Όπως σημείωσε στη σχετική του ανακοίνωση, «σε αυτές τις εκλογές, αναμετρήθηκαν δυο πολιτικές σχολές: Από τη μία πλευρά, η σχολή της υπευθυνότητας, του προγράμματος και των έργων. Απέναντι στη σχολή του λαϊκισμού, της εχθροπάθειας και της δημαγωγίας».

Όμως, «οι πολίτες με ωριμότητα επέλεξαν την πολιτική της ευθύνης και των αποτελεσμάτων. Επέλεξαν σταθερότητα και συνέχεια. Έδωσαν εντολή στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει τη σκληρή προσπάθεια και να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της χώρας. Να κρατήσει με ασφάλεια το τιμόνι της πατρίδας, όπως αυτή η παράταξη έχει μάθει να κάνει στις πιο κρίσιμες περιόδους για τον τόπο».

Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στην προσωπική του νίκη, καθώς εξελέγη πρώτος σε σταυρούς στην περιφέρεια Σερρών, όπου και ήταν υποψήφιος, «τούτη την ώρα όμως, πέρα από τη μεγάλη χαρά για την ιστορική νίκη της παράταξης, δεν μπορώ να κρύψω και τη βαθιά μου συγκίνηση για την ηχηρή απάντηση που έδωσαν οι Σερραίες και οι Σερραίοι, στις χωρίς μέτρο προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκα».

Ειδική αναφορά έκανε στην υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα στις Σέρρες, αφού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τις Σέρρες ως μία από τις τρεις περιφέρειες στις οποίες μπορεί να «κατεβεί υποψήφιος».

«Για πρώτη φορά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε στις Σέρρες για να αναμετρηθεί προσωπικά με έναν υποψήφιο βουλευτή. Συνετρίβη από έναν ολόκληρο Νομό, που του γύρισε την πλάτη.

Γιατί οι Σέρρες απέδειξαν ότι πράγματι είναι ένα Κάστρο της Δημοκρατίας. Και τα Κάστρα δεν πέφτουν με δημαγωγία και κυνικές λαϊκίστικες πρακτικές. Τα Κάστρα μένουν όρθια διότι υπάρχουν οι Πολίτες που ξεχωρίζουν κι αναδεικνύουν την αλήθεια και τιμωρούν τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό», είπε σχετικά, καθώς στην περιφέρεια Σερρών, με ενσωματωμένους τους σταυρούς των 449 από τα 483 Εκλογικά Τμήματα ( 92,96% ) ο Κώστας Καραμανλής κερδίζει 52.033 ψήφους και ο Αλέξης Τσίπρας 16.377 ψήφους.

«Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για τη στήριξή τους. Και τους υπόσχομαι ότι το σύνθημά μου: “Μαζί συνεχίζουμε”, είναι δέσμευση. Μαζί προχωράμε μπροστά, για τις Σέρρες, για τη νέα Ελλάδα.

Κι αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από σήμερα. Πάντα με μέτρο, σοβαρότητα και πολιτικό πολιτισμό, προχωράμε όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη και στις επόμενες εκλογές, που θα εκλέξουν την ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση που χρειάζεται ο τόπος», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Κώστας Καραμανλής.

