Εκλογές – Κρήτη: Θρίλερ με δικαστικό αντιπρόσωπο που εξαφανίστηκε μαζί με τα ψηφοδέλτια

Η ανησυχία έφτασε στο «κόκκινο» όταν οι επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις από Δήμο και Περιφέρεια έμεναν αναπάντητες.

Ένα μίνι θρίλερ με τον δικαστικό αντιπρόσωπο στο 198ο εκλογικό τμήμα του Ηρακλείου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο στον Κατσαμπά, διαδραματίστηκε το βράδυ των εκλογών.

Παρά τις συνεχείς κλήσεις τόσο από τον δήμο όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης στο κινητό του, προκειμένου να δώσει τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψήφιων βουλευτών, ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν απάντησε και βέβαια δεν παρέδωσε και τον εκλογικό σάκο.

Τελικά και όπως αποδείχθηκε σήμερα το πρωί, εν λόγω δικαστικός αντιπρόσωπος αφού προσπάθησε να στείλει με το tablet αποτελέσματα κάπως μπερδεύτηκε πήγε μαζί με τον σάκο στο σπίτι του και τον πήρε ο ύπνος…

Όταν ξύπνησε σήμερα το πρωί και έδωσε σημεία ζωής το θρίλερ…με την εξαφάνιση του τελείωσε με αίσιο τρόπο.

