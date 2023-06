Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συνελήφθη αστυνομικός για διακίνηση μεταναστών

Ο αστυνομικός υπηρετούσε στον έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο "Μακεδονία".

Στη σύλληψη ενός αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου «Μακεδονία», προχώρησαν αστυνομικοί του Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιώντας στοιχεία και μετά από οργανωμένη επιχείρηση, πέρασαν χειροπέδες στον αστυνομικό, που φέρει τον βαθμό του Αστυνόμου Β’, καθώς και σε δύο παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, με παρόμοια περίπτωση. Είχε απομακρυνθεί από τη θέση του για κάποιο χρονικό διάστημα και είχε μετατεθεί σε περιφερειακό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.

Επέστρεψε ωστόσο στη θέση που είχε μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε αναλάβει καθήκοντα σε πειθαρχικά συμβούλια της Ελληνικής Αστυνομίας.

