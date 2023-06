Φθιώτιδα

Σεισμός στην Αταλάντη: Κατολίσθηση στην Τραγάνα μετά την δόνηση (βίντεο)

Βίντεο με την κατολίσθηση στην Τραγάνα που προκάλεσε ο σεισμός στην Αταλάντη.

-

Ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανάμεσα σε Έξαρχο και Αταλάντη το μεσημέρι της Πέμπτης επηρέασε ολόκληρη την Λοκρίδα και κατ’ επέκταση την Φθιώτιδα και τους γύρω νομούς.

Όπως αναφέρει το lamianow ο πρόεδρος του τοπικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Αγρότη Τραγάνας, Παντελής Καμος, είχε πάει στο γήπεδο για εργασίες και κατά την διάρκεια του σεισμού όπως σημειώθηκε κατολίσθηση αφού έφυγαν κομμάτια βράχου από την πλαγιά του βουνού.

Κάτοικοι πετάχτηκαν στο δρόμο και κατέβηκαν στην παραλία

Πετάχτηκαν από τα σπίτια τους το μεσημέρι της Πέμπτης οι κάτοικοι στην περιοχή της Λοκρίδας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 4.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30.

Όπως τονίζουν στο Lamianow.gr βγήκαν στο δρόμο ενώ υπήρξαν φωνές από περίοικους οι οποίοι έμειναν εκτός των σπιτιών τους και κατέβηκαν στην παραλία υπό το φόβο ενός ισχυρού μετασεισμού.

«… εγώ κοιμόμουν και πετάχτηκα από ένα δυνατό κρότο, άκουσα ένα μπαμ. Ακούστηκε ένα βουητό 4-5 δευτερόλεπτα και μετά ήταν το ξαφνικό αυτό που ζήσαμε. Φωνές από τους γείτονες οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους και μιλούσαν για τον σεισμό. Δεν έχω ακούσει κάτι για ζημιές.

Απλά ο κόσμος πανικοβλήθηκε και βγήκε στο δρόμο. Για αυτό ήρθαμε στην παραλία στην Σκάλα Αταλάντης γιατί φοβηθήκαμε για το ρήγμα της Αταλάντης», δηλώνει κάτοικος της περιοχής ενώ η γυναίκα του συμπληρώνει: «…εκείνη την στιγμή ναι υπήρξε πανικός. Έτρεξα να πάρω το παιδί για να βγούμε έξω».

