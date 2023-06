Αχαΐα

Πάτρα: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε γυναίκα που κλειδώθηκε έξω σε μπαλκόνι

Οι γείτονες την άκουσαν να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένης γυναίκας, από μπαλκόνι 2ου ορόφου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί, σε πολυκατοικία κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη κλειδώθηκε έξω και δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της. Ευτυχώς ωστόσο την άκουσαν γείτονες οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της, με ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε και δύναμη της Αστυνομίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tempo24.news.

