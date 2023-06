Λασιθίου

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο άνδρες από την Αλβανία, έδειραν ανηλεώς έναν εργαζόμενο σε κατάστημα του Αγίου Νικολάου, μπροστά στα μάτια ντόπιων και τουριστών.

-

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας εργαζόμενος σε κατάστημα του Αγίου Νικολάου μετά από επίθεση που δέχτηκε από δύο άτομα, πατέρας και γιος, με καταγωγή από την Αλβανία. Το περιστατικό έγινε χθες Τρίτη, σε κεντρικό σημείο του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη και παρουσία κόσμου.

Ο τραυματίας έχει χτυπήματα στο κεφάλι και στην πλάτη και κατέθεσε μήνυση σε βάρος των δύο αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της επίθεσης σχετίζονταν με προσωπικές διαφορές μεταξύ των πρωταγωνιστών του επεισοδίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)