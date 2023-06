Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κλειδώθηκε έξω από το σπίτι - Σκοτώθηκε προσπαθώντας να μπει από το μπαλκόνι

Ο άτυχος άντρας έπεσε από το μπαλκόνι, προσπαθώντας να μπει από την μπαλκονόπορτα. Τον βρήκε νεκρό η γυναίκα του, επιστρέφοντας στο σπίτι.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 74χρονος άνδρας στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο, ο οποίος έπεσε από ύψος τριών μέτρων στην προσπάθειά του να μπει στο σπίτι του!

Ειδικότερα, ο 74χρονος, όπως όλα δείχνουν, κλειδώθηκε έξω από τη μονοκατοικία όπου διέμενε. Στην προσπάθειά του να ανέβει στον 1ο όροφο της μονοκατοικίας για να μπει από πιθανή ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, η οποία τελικά ήταν κλειδωμένη, κατέπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων και κατέληξε.

Εν συνεχεία ανευρέθηκε από σύζυγο του η οποία επέστρεψε από εργασία της, ενώ τον αναζητούσε τηλεφωνικώς, χωρίς επιτυχία, για μία ώρα περίπου. Ενεργήθηκε αυτοψία χώρου υπό Αστυνομικούς Υπηρεσίας μας, Υ.Α. Ρόδου και αρμόδιο Ιατροδικαστή. Παραγγέλθηκε αρμοδίως νεκροψία-νεκροτομή. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

