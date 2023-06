Δωδεκανήσα

Ρόδος: Εκβιασμός 26χρονου από άνδρα για διαρροή ροζ βίντεο

Πως παγιδεύτηκε ο νεαρός ο οποίος είχε συνομιλία μέσω "σκαμπρόζικης" βιντεοκλήσης με άγνωστο του άνδρα.

Άγνωστο δράστη κατήγγειλε ένας 26χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος μετά από βιντεοκλήση τον απειλούσε ότι αν δεν του καταβάλει χρήματα θα διέρρεε γυμνές φωτογραφίες στους φίλους και την οικογένειά του!

Ειδικότερα, ο 26χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι πραγματοποίησε βιντεοκλήση με άγνωστο δράστη ο οποίος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του και να του δείξει το μόριο του πράγμα το οποίο και ο νεαρός έκανε.

Με τη λήξη της βιντεοκλήσης, ο δράστης έστειλε μηνύματα στον 26χρονο πως ον δεν κάνει κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό, θα δημοσιεύσει το βίντεο που έβγαλε στους φίλους και την οικογένειά του.

