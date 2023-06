Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν στο ξύλο 15χρονο γιατί φορούσε μπλούζα της Πολεμικής Αεροπορίας

Σοκ προκαλεί η υπόθεση του ανελέητου ξυλοδαρμού ενός ανήλικου στην Θεσσαλονίκη. Το χρονικό της υπόθεσης.

Άγνωστοι έσπασαν στο ξύλο ένα 15χρονο αγόρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου, επειδή φορούσε μπλούζα με το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας και τη σημαία της Ελλάδας στο μπράτσο. Την καταγγελία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο πατέρας του 15χρονου μέσω του thestival.gr, ο οποίος αναφερόμενος στους δράστες ξεκαθαρίζει: «Θέλω να τους κυνηγήσω, να τους πιάσω εγώ»!

Το χρονικό της υπόθεσης

Σάββατο, ώρα 20:30, κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σβώλου και Εθνικής Αμύνης μαζί με συνομήλικο φίλο του, με τον οποίο έκαναν βόλτα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο φίλος του, εντελώς ξαφνικά, δέχτηκαν πισώπλατα χτυπήματα από δύο μεγαλύτερους άνδρες, οι οποίοι φορούσαν full-face. Ο ανήλικος έπεσε στο έδαφος και οι δράστες συνέχιζαν να τον χτυπούν με κλωτσιές στο σώμα και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να του ραγίσουν δύο πλευρά. Οι δράστες, αφού χτύπησαν με μανία τον ανήλικο, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο πατέρας του 15χρονου, Γιώργος Καραπιπέρης, υποστηρίζει πως η επίθεση που δέχθηκε ο γιος του έγινε από άτομα του αναρχικού χώρου, διότι ο 15χρονος φορούσε μπλούζα με το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας στο στήθος και την ελληνική σημαία στο μπράτσο. «Είμαι 1.000% σίγουρος ότι τον χτύπησαν για τη μπλούζα» τονίζει μιλώντας στο thestival.gr. «Και επειδή φορούσε τη μπλούζα δηλαδή; Έπρεπε να τον δείρουν; Προκαλούσε;» διερωτάται ο πατέρας.

Ο 15χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για τρεις ημέρες, με δύο πλευρά ραγισμένα από τα χτυπήματα των κουκουλοφόρων. «Το παιδί μου έχει μελανιές σε όλο του το σώμα» αναφέρει με αγανάκτηση ο κ. Καραπιπέρης.

Σε κατάσταση σοκ ο 15χρονος

Σήμερα, ο μικρός βρίσκεται πίσω στο σπίτι του σωματικά υγιής, όμως ψυχολογικά παραμένει σε κατάσταση σοκ, από την αναίτια επίθεση που δέχθηκε. «Μας καλούν καθημερινά από την Αστυνομία για να δουν πώς είναι ο μικρός και για να καταθέσει στο Τμήμα όλα όσα έγιναν. Ακόμα δεν μπορεί. Είναι σοκαρισμένος, το βλέπω στα μάτια του, φοβάται» εξηγεί ο πατέρας του θύματος, Γιώργος Καραπιπέρης. Ο φόβος έχει μεταφερθεί και σε φίλους του 15χρονου που έμαθαν για το περιστατικό. «Η παρέα του δεν έρχεται πλέον στο κέντρο, φοβούνται» λέει ο κ. Καραπιπέρης.

Μάλιστα δεν κρύβει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κάποιος άνθρωπος να βοηθήσει τον γιο του που δεχόταν επίθεση. «Το θεωρώ παράλογο. Τουλάχιστον ας καλούσε κάποιος το 100, όχι κάτι παραπάνω. Τρία ψηφία είναι μόνο. Σήμερα είναι το δικό μου παιδί, αύριο θα είναι κάποιου άλλου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θέλω να τους κυνηγήσω και να τους πιάσω, θα είναι άτυχοι»

Ο πατέρας του 15χρονου παραμένει εξοργισμένος για την αναίτια και άνανδρη επίθεση που δέχθηκε ο γιος του και ο φίλος του, στα καλά καθούμενα. Όπως λέει θέλει να τους κυνηγήσει και να τους πιάσει ο ίδιος. «Καλύτερα για τους ίδιους να τους βρει η αστυνομία, παρά εγώ. Δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι στη ζωή μου. Μη τους βρω πρώτος, θα είναι πολύ άτυχοι στη ζωή τους. Θέλω να τους κυνηγήσω και να τους πιάσω. Και στην Αστυνομία αυτό θα πω. Όποιος προλάβει από τους δύο μας να τους πιάσει πρώτος. Δεν θα το αφήσω έτσι. Αυτοί οι δύο πρέπει να τιμωρηθούν, να καταλάβουν τι εστί ποινή».

Ο πατέρας του ανήλικου αγοριού προτίθεται να κινηθεί νομικά. Την Τετάρτη θα υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων για το περιστατικό ενώ οι αρμόδιες αρχές θα καλέσουν τον 15χρονο για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό θα διερευνήσει η υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας, η οποία ασχολείται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

